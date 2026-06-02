الرئيس السيسى يهنئ إيطاليا بذكرى يوم الجمهورية ودولة ساموا بذكرى الاستقلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 05:18 مساءً - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى كل من فخامة الرئيس سيرجيو ما تاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية، وسعادة السيدة جورجيا ميلونى، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية.

وأوفد سيادته السيد حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية الإيطالية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو تويمالياليفانو فاليتوا سوالوفي الثاني، رئيس دولة ساموا المستقلة، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.