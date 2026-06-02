اطّلع على علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 05:17 مساءً - يخوض منتخب المغرب اختبارًا وديًا جديدًا مساء الثلاثاء عندما يستقبل منتخب مدغشقر على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، ضمن تحضيراته المكثفة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ويدخل أسود الأطلس المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد العرض القوي الذي قدمه الفريق في مباراته الودية الأخيرة أمام بوروندي، والتي حسمها بخماسية نظيفة، ليواصل المنتخب إظهار جاهزيته قبل التحدي العالمي المرتقب

منتخب المغرب يستعد للمشاركة في كأس العالم

يسعى الجهاز الفني للمنتخب المغربي إلى استغلال مواجهة مدغشقر من أجل تجربة بعض الحلول الفنية والوقوف على الحالة البدنية للاعبين، خاصة مع اقتراب موعد السفر لخوض منافسات كأس العالم.

ويخوض المنتخب المغربي مواجهة ودية أخيرة أمام النرويج يوم 7 يونيو، قبل التفرغ للاستعداد للمباراة الافتتاحية في البطولة.

مجموعة المغرب في كأس العالم

أوقعت قرعة كأس العالم منتخب المغرب في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل وأسكتلندا وهايتي، في مجموعة تبدو مليئة بالتحديات والطموحات.

ويبدأ المنتخب المغربي مشواره في البطولة بمواجهة البرازيل يوم 14 يونيو، ثم يلتقي أسكتلندا يوم 20 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة هايتي يوم 25 يونيو.

موعد مباراة المغرب ضد مدغشقر

تنطلق مباراة المغرب ومدغشقر مساء الثلاثاء في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد مدغشقر

تبث المواجهة عبر قناة الرياضية المغربية، الناقل الرسمي للمباراة الودية، وستنقل المواجهة بصوت المعلق الرياضي المغربي الشهير هشام فرج معلق قناة الرياضية.