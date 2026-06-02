تطور مفاجئ في الوسط الفني.. ما سبب وفاة الفنانة...

‎وزير الصحة: تعزيز الوقاية لرفع متوسط طول العمر الصحى لـ75 عاما بحلول 2030

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 05:17 مساءً - خيمت حالة من الحزن على الوسط الفني المصري بعد الإعلان عن وفاة الفنانة المصرية سهام جلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عقب تعرضها لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً قبل أن تتدهور حالتها الصحية بشكل سريع.

ما سبب وفاة الفنانة المصرية سهام جلال؟

تعرضت الفنانة المصرية سهام جلال لمشكلة صحية خطيرة تمثلت في انسداد بالأوعية الدموية وهو ما استدعى خضوعها لعملية جراحية في محاولة لإنقاذ حالتها وتحسين وضعها الصحي إلا أن حالتها شهدت مضاعفات بعد الجراحة.

تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية سهام جلال

بحسب المعلومات المتداولة دخلت الفنانة المصرية سهام جلال في غيبوبة عقب انتهاء العملية الجراحية، وتم نقلها إلى الرعاية الطبية المكثفة لمتابعة حالتها الصحية قبل أن تعلن وفاتها بعد ساعات من تدهور حالتها.

منة جلال تعلن وفاة الفنانة سهام جلال

وكانت الفنانة منة جلال أول من أعلن خبر الوفاة عبر حسابها على موقع فيسبوك حيث نعت الراحلة بكلمات مؤثرة مؤكدة أنها خضعت لعملية جراحية قبل نقلها إلى العناية المركزة ثم تعرضت لغيبوبة انتهت بوفاتها.

ردود فعل الوسط الفني بعد وفاة سهام جلال

وأثار خبر وفاة الفنانة المصرية سهام جلال حالة واسعة من الحزن بين زملائها ومحبيها حيث سارع عدد من الفنانين إلى تقديم التعازي والدعاء لها بالرحمة والمغفرة، مستذكرين مشوارها الفني وعلاقاتها الطيبة داخل الوسط الفني.

