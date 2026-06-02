‎وزير الصحة: تعزيز الوقاية لرفع متوسط طول العمر الصحى لـ75 عاما بحلول 2030

‎وزير الصحة: تعزيز الوقاية لرفع متوسط طول العمر الصحى لـ75 عاما بحلول 2030

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 05:18 مساءً - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط طول العمر الصحي إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر، وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادى والاستقرار المجتمعى وأهداف التنمية المستدامة، كما أن الدول التى استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.

 

تعزيز الوقاية والكشف المبكر لرفع متوسط طول العمر الصحي لـ 75 عامًا بحلول 2030

‎واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، فى تصريحات صحفية، التجربة المصرية الرائدة فى هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي وأن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.

 

‎من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة مؤكدا أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.

 

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

