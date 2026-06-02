‎وزير الصحة: تعزيز الوقاية لرفع متوسط طول العمر الصحى لـ75 عاما بحلول 2030

اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد كولومبيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 05:17 مساءً - يخوض المنتخب السعودي مواجهة ودية قوية أمام نظيره الكولومبي مساء الأحد، ضمن برنامجه التحضيري استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم. وتُقام المباراة على ملعب "نويفا لا كوندو مينا" بمدينة مورسيا الإسبانية، في إطار سعي الجهاز الفني للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة العالمية.

وكان الأخضر قد نجح في التأهل إلى كأس العالم بعد تصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية، ليضرب موعدًا مع تحديات قوية في دور المجموعات أمام منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

في المقابل، يدخل المنتخب الكولومبي المباراة بهدف الحفاظ على جاهزيته التنافسية رغم غيابه عن النسخة المقبلة من المونديال، بعدما أخفق في حجز بطاقة التأهل عن تصفيات أمريكا الجنوبية.

موعد مباراة السعودية وكولومبيا

تُقام المباراة يوم الأحد، وتنطلق في تمام:

- 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

- 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكولومبيا

يمكن متابعة اللقاء عبر قناة SSC Sport 1 HD، الناقل الحصري للمباراة في المملكة العربية السعودية.

يتاح البث المباشر للمواجهة عبر منصة شاهد، التي توفر نقلًا حيًا للمباريات الودية الخاصة بالمنتخب السعودي.

 

