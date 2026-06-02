‎وزير الصحة: تعزيز الوقاية لرفع متوسط طول العمر الصحى لـ75 عاما بحلول 2030

‎وزير الصحة: تعزيز الوقاية لرفع متوسط طول العمر الصحى لـ75 عاما بحلول 2030

الرئيس السيسى يهنئ إيطاليا بذكرى يوم الجمهورية ودولة ساموا بذكرى الاستقلال

الرئيس السيسى يهنئ إيطاليا بذكرى يوم الجمهورية ودولة ساموا بذكرى الاستقلال

وزير الخارجية يتوجه إلى طوكيو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وزير الخارجية يتوجه إلى طوكيو في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

مجلس الوزراء: إيرادات اقتصادية قناة السويس قفزت أكثر من 3 أضعاف خلال 8 سنوات

مجلس الوزراء: إيرادات اقتصادية قناة السويس قفزت أكثر من 3 أضعاف خلال 8 سنوات

اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد كولومبيا...

اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد كولومبيا...

تطور مفاجئ في الوسط الفني.. ما سبب وفاة الفنانة...

تطور مفاجئ في الوسط الفني.. ما سبب وفاة الفنانة...

نجم الزمالك يقترب من نيوم السعودي.. هل تُحسم...

نجم الزمالك يقترب من نيوم السعودي.. هل تُحسم...

اطّلع على علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب...

اطّلع على علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب...

الرئيسية فن ومشاهير

نجم الزمالك يقترب من نيوم السعودي.. هل تُحسم...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نجم الزمالك يقترب من نيوم السعودي.. هل تُحسم...

نجم الزمالك يقترب من نيوم السعودي.. هل تُحسم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 05:17 مساءً - بدأ نادي نيوم السعودي تحركاته مبكرًا استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق بعناصر قادرة على تعزيز الطموحات الفنية خلال الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي.

من هو نجم الزمالك المرشح للانضمام إلى نادي نيوم السعودي؟

برز اسم حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كأحد أبرز اللاعبين المرشحين للانتقال إلى صفوف نيوم السعودي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل المستويات القوية التي قدمها اللاعب مع القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

ويأتي اهتمام النادي السعودي بالتعاقد مع مدافع الزمالك عقب رحيل المدافع المصري أحمد حجازي عن صفوف الفريق، حيث تسعى الإدارة إلى إيجاد بديل يمتلك الإمكانات الفنية والخبرات اللازمة لقيادة الخط الخلفي خلال المرحلة المقبلة.

نيوم السعودي يتابع أداء حسام عبد المجيد قبل ضمه

أكدت تقارير إعلامية مصرية أن مسؤولي نيوم يتابعون أداء عبد المجيد بشكل مستمر، بعدما نجح اللاعب في لفت الأنظار بفضل مستواه الدفاعي المميز وقدرته على التعامل مع المواقف الصعبة داخل الملعب، الأمر الذي جعله ضمن قائمة الأسماء المطروحة بقوة لدعم الفريق.

وترى إدارة النادي السعودي أن مدافع الزمالك يمتلك المقومات التي تؤهله لشغل المركز الذي أصبح شاغرًا بعد رحيل أحمد حجازي، خاصة أنه يعد من أبرز العناصر الدفاعية الصاعدة في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب، في ظل رغبة حسام عبد المجيد في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، إلى جانب ترقب إدارة الزمالك لأي عروض رسمية قد تصل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إخترنا لك

اطّلع على علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب...

أخبار ذات صلة

0 تعليق