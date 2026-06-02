وزير الخارجية يلتقى ممثلى كبرى الصحف ووكالات الأنباء الكورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 11:18 صباحاً - فى إطار التواصل الإعلامى الهادف إلى استعراض محددات السياسة الخارجية المصرية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والتعريف بالجهود المصرية الرامية لدعم الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج اليوم الثلاثاء، بممثلي كبرى الصحف الكورية ووكالات الأنباء الدولية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة الكورية سول.

واستعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، انطلاقاً من دورها المحوري ومسؤوليتها الإقليمية، مؤكداً الحرص على مواصلة العمل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمات وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار.

التطورات في منطقة الشرق الأوسط

شهدت الجلسة حواراً تفاعلياً موسعاً بين وزير الخارجية وممثلي وسائل الإعلام الكورية والدولية، تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في الشرق الأوسط ومستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المصرية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتهدئة والتوصل لاتفاق يراعي شواغل جميع الأطراف. كما تناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية والسودان ولبنان والقرن الأفريقي والأوضاع في البحر الأحمر، حيث استعرض الوزير ثوابت الموقف المصري إزاء تلك الملفات.

هذا، وقد استعرض الوزير عبد العاطي العلاقات المصرية - الكورية، مشيداً بما تشهده من تطور فى العلاقات الثنائية في إطار الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين، مؤكدا الاهتمام المشترك بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى السوق المصرية، مستعرضاً ما يتمتع به الاقتصاد المصري من مقومات وفرص استثمارية واعدة، في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وما توفره من بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكداً التطلع للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.