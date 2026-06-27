إيران تسجل هدف التعادل أمام منتخب مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 07:24 صباحاً - تعادل رامين رضائيان لاعب منتخب إيران امام منتخب مصر فى المباراة المقامة حاليا على استاد لومن فيلد في مدينة سياتل الأمريكية ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.



تشكيل منتحب مصر ضد إيران في كأس العالم 2026



- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: محمد هاني ،رامي ربيعة،محمد عبد المنعم،أحمد فتوح.

- خط الوسط: محمود صابر،مهند لاشين،إمام عاشور.

- خط الهجوم: محمود تريزيجيه ، محمد صلاح،مصطفى زيكو.



بدلاء منتخب مصر أمام إيران في كأس العالم 2026



- محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - كريم حافظ - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - نبيل عماد - مروان عطية - إبراهيم عادل - هيثم حسن - أحمد سيد زيزو - حمزة عبد الكريم - عمر مرموش.



تشكيل إيران ضد منتخب مصر في كأس العالم 2026



- حارس المرمى: علي رضا بيرانواند.

- الدفاع: رامين رضائيان - حسين كنعاني – علي نعمتي - شجاع خليل زادة - ميلاد محمدي.

- الوسط: محمد محبي - سامان قدوس - سعيد عزت الله – محمد قرباني.

- الهجوم: مهدي طارمي.



مصر تتأهل رسميًا إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026



وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، قبل خوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام إيران،المقامة حالياً.

وجاء تأهل الفراعنة بعدما أسفرت نتائج المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات السعودية وإسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي، عن تعادل السعودية مع كاب فيردي بدون أهداف وفوز إسبانيا على أوروجواي 1-0، وهي النتيجة التي ضمنت لمصر العبور إلى الدور المقبل.

ورفع هذا السيناريو من فرص المنتخب المصري بشكل نهائي، بعدما امتلك 4 نقاط في رصيده، ليضمن التواجد ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، متفوقًا على أربعة منتخبات أخرى أنهت دور المجموعات برصيد 3 نقاط فقط.

وبذلك، يدخل منتخب مصر مواجهته أمام إيران بأريحية بعد ضمان التأهل، مع تطلع الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية قد تمنح الفريق مركزًا أفضل قبل انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية.



ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026



يتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط يليه منتخب إيران برصيد نقطتين،وبلجيكا بذات الرصيد بينما يتذيل نيوزيلندا المجموعة برصيد نقطة واحدة.