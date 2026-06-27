صلاح يقود الهجوم.. حسام حسن يعلن تشكيل مصر أمام إيران في ختام المجموعات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 06:30 صباحاً - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة الكابتن حسام حسن، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة إيران، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى زيكو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي، مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، كريم حافظ، ياسر إبراهيم، نبيل عماد "دونجا"، مروان عطية، إبراهيم عادل، هيثم حسن، أحمد سيد "زيزو"، حمزة عبد الكريم، وعمر مرموش.

ويدخل منتخب مصر المباراة باحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في مواصلة المشوار المونديالي، في مواجهة قوية أمام المنتخب الإيراني ضمن منافسات المجموعة السابعة.