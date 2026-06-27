طارمي يقود تشكيل إيران لمواجهة مصر في كأس العالم

طارمي يقود تشكيل إيران لمواجهة مصر في كأس العالم

منتخب مصر يحسم تأهله إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026 قبل مواجهة إيران

منتخب مصر يحسم تأهله إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026 قبل مواجهة إيران

صلاح يقود الهجوم.. حسام حسن يعلن تشكيل مصر أمام إيران في ختام المجموعات

صلاح يقود الهجوم.. حسام حسن يعلن تشكيل مصر أمام إيران في ختام المجموعات

جماهير مصر تشعل الأجواء قبل مواجهة إيران في مونديال 2026

جماهير مصر تشعل الأجواء قبل مواجهة إيران في مونديال 2026

جدول ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة الحسم أمام إيران

جدول ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة الحسم أمام إيران

أوروجواي ضد إسبانيا .. الماتادور يتقدم بهدف في الشوط الأول.. صور

أوروجواي ضد إسبانيا .. الماتادور يتقدم بهدف في الشوط الأول.. صور

أخبار اليمن : أمريكا تقصف إيران.. والحرس الثوري يردّ

أخبار اليمن : أمريكا تقصف إيران.. والحرس الثوري يردّ

أخبار اليمن : فرنسا بالعلامة الكاملة والعراق يودّع المونديال

أخبار اليمن : فرنسا بالعلامة الكاملة والعراق يودّع المونديال

أكسيوس: الجيش الأمريكي يشن ضربات في منطقة مضيق هرمز

أكسيوس: الجيش الأمريكي يشن ضربات في منطقة مضيق هرمز

أخبار اليمن : حصيلة جديدة لضحايا العدوان على لبنان

أخبار اليمن : حصيلة جديدة لضحايا العدوان على لبنان

الرئيسية أخبار مصرية

صلاح يقود الهجوم.. حسام حسن يعلن تشكيل مصر أمام إيران في ختام المجموعات

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صلاح يقود الهجوم.. حسام حسن يعلن تشكيل مصر أمام إيران في ختام المجموعات

صلاح يقود الهجوم.. حسام حسن يعلن تشكيل مصر أمام إيران في ختام المجموعات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 06:30 صباحاً - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة الكابتن حسام حسن، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة إيران، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

 

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

 

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح.

 

خط الوسط: مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور.

 

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى زيكو.

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي، مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، كريم حافظ، ياسر إبراهيم، نبيل عماد "دونجا"، مروان عطية، إبراهيم عادل، هيثم حسن، أحمد سيد "زيزو"، حمزة عبد الكريم، وعمر مرموش.

 

ويدخل منتخب مصر المباراة باحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في مواصلة المشوار المونديالي، في مواجهة قوية أمام المنتخب الإيراني ضمن منافسات المجموعة السابعة.

 

 

 

 

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

أخبار ذات صلة

0 تعليق