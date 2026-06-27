جدول ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة الحسم أمام إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 06:30 صباحاً - يخوض منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، مواجهة حاسمة أمام منتخب إيران في السادسة صباح اليوم السبت، على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026. ويدخل الفراعنة اللقاء بشعار "لا بديل عن النتيجة الإيجابية"، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32 والاستمرار في المنافسة على اللقب العالمي.

جاء ترتيب مجموعة مصر كالتالى:



1 ) منتخب مصر .. 4 نقاط.

2 ) منتخب إيران .. 2 نقاط.

3 ) منتخب بلجيكا .. 2 نقاط .

4 ) منتخب نيوزيلندا .. نقطة واحدة.

استهل منتخب مصر مشواره بالتعادل أمام بلجيكا في الجولة الثانية بهدف لكل منهما، وفي الجولة الثانية حقق منتخب مصر، فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، عقب تفوقه على نظيره نيوزيلندا بنتيجة (3-1)، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مواجهات المجموعة السابعة من كأس العالم.



موعد مباراة منتخب مصر أمام إيران في كأس العالم 2026



المباراة الختامية فى دور المجموعات ستكون بين مصر وإيران تقام يوم 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب لومن فيلد في مدينة سياتل الأمريكية.



ترتيب مجموعة منتخب مصر وفرص التأهل



يتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على نيوزيلندا، لكنه لم يحسم بطاقة التأهل رسمياً حتى الآن، ويحتاج إلى التعادل أو الفوز أمام إيران في الجولة الثالثة والأخيرة لضمان العبور إلى دور الـ32 دون انتظار نتائج الفرق الأخرى.

أما في حال الخسارة أمام إيران مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا، فقد يتراجع «الفراعنة» إلى المركز الثالث، إلا أن آمال التأهل ستظل قائمة عبر المنافسة على إحدى بطاقات أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، وفق النظام الجديد للبطولة.



قائمة منتخب مصر فى كأس العالم 2026



وتضم قائمة منتخب مصر لكأس العالم كلا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.