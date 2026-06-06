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وزارة التعليم: متابعة امتحانات الدبلومات الفنية ورصد أى محاولات غش

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وزارة التعليم: متابعة امتحانات الدبلومات الفنية ورصد أى محاولات غش

وزارة التعليم: متابعة امتحانات الدبلومات الفنية ورصد أى محاولات غش

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 11:18 صباحاً - وتداولت قبل قليل صفحات الغش الإلكترونى صور من امتحان مادة اللغة العربية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى، فيما تعمل غرفة العلميات على التأكد من حقيقة الصور المتداولة بالتنسيق مع اللجان الفنية المسئولة عن وضع الأسئلة.

 

 

 

عدد طلاب الدبلومات الفنية

وتشير الوزارة إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026 يبلغ نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي)، داخل 2506 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

 

كما يتضمن هذا العدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، والبالغ عددهم نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة.

 

وفي إطار الاستعدادات الجارية لامتحانات الدبلومات الفنية، اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من الخطوات والإجراءات التنظيمية، حيث تم اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية بكافة النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) للدور الأول لعام 2026، على أن تُعقد الامتحانات وفق المواعيد التالية:

 

- بدأت الامتحانات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026.

 

- يبدأ التقييم النهائي (المهاري) اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026، وفقًا لطبيعة كل نوعية.

 

 

 

بدء تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية

- تبدأ أعمال تقدير الدرجات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13 يونيو 2026، وفقًا لكل نوعية.

 

وتؤكد الوزارة، أن جميع الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية للدور الأول لعام 2026 ستُعقد بنظام “البوكليت”، وذلك باستثناء بعض المواد الامتحانية التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة، في إطار التيسير على الطلاب، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات.

 

 

 

 

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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