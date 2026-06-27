جماهير مصر تشعل الأجواء قبل مواجهة إيران في مونديال 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 06:30 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم صورًا توثق توافد الجماهير المصرية إلى ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، استعدادًا لمؤازرة منتخب مصر في مواجهته المرتقبة أمام منتخب إيران، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026. موعد مباراة مصر وإيران فى كأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، مواجهة مصيرية أمام نظيره الإيراني في السادسة صباح اليوم السبت، على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026. ويستهدف "الفراعنة" تحقيق الفوز أو التعادل من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، ومواصلة مشوارهم في البطولة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر وفرص التأهل

يتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على نيوزيلندا، لكنه لم يحسم بطاقة التأهل رسمياً حتى الآن، ويحتاج إلى التعادل أو الفوز أمام إيران في الجولة الثالثة والأخيرة لضمان العبور إلى دور الـ32 دون انتظار نتائج الفرق الأخرى.

أما في حال الخسارة أمام إيران مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا، فقد يتراجع «الفراعنة» إلى المركز الثالث، إلا أن آمال التأهل ستظل قائمة عبر المنافسة على إحدى بطاقات أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، وفق النظام الجديد للبطولة.

قائمة منتخب مصر فى كأس العالم 2026

وتضم قائمة منتخب مصر لكأس العالم كلا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

جماهير منتخب مصر جماهير منتخب مصر

جماهير منتخب مصر جماهير منتخب مصر

جماهير منتخب مصر جماهير منتخب مصر