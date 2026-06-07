شوبير وهيثم حسن وزيكو ومرموش يقودون مصر أمام البرازيل..وصلاح إحتياطى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 01:24 صباحاً -

أعلن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، تشكيل الفراعنة الرسمى لمباراة البرازيل الودية التى تنطلق فى الواحدة صباح غد الأحد على ملعب هينتنجتون بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية،فى البروفة الأخيرة استعدادا لبطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق في ضيافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 11 يونيو الجاري، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

الدفاع: محمد هاني ، حمدي فتحي ، ياسر إبراهيم ، أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية ، مهند لاشين ـ مصطفي زيكو، محمود تريزيجيه، هيثم حسن.

الهجوم: عمر مرموش

دكة البدلاء

على دكة البدلاء كلا من : محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - كريم حافظ - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - محمد صلاح - حمزة عبد الكريم