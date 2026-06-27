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التشكيل الرسمى لمباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا

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التشكيل الرسمى لمباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا

التشكيل الرسمى لمباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 07:24 صباحاً - أعلن دارين بازيلي المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2026.


تشكيل نيوزيلندا ضد بلجيكا
 

وجاء تشكيل نيوزيلندا كالتالي: ماكس كروكومب، تيم باين، تايلر بيندون، ليبيراتو كاكاس، فين سورمان، جو بيل، ماركو ستامينيك، ساربريت سينج، إيليا جست، رايان توماس، كريس وود.

 

بينما جاء تشكيل بلجيكا كالتالي: تيبو كورتوا ، آرثر ثيات، براندون ميشيل، ماكسيم دي كويبر، تيموثي كاستانيي ، هانز فاناكين، يوري تيليمانس، كيفين دي بروين، لياندرو تروسارد، شارل دي كيتيلير، جيريمي دوكو.

 

ويدخل منتخب بلجيكا اللقاء تحت ضغط كبير بعد بداية مخيبة للآمال في دور المجموعات، حيث اكتفى المنتخب البلجيكي بحصد نقطتين فقط من أول مباراتين، ليجد نفسه مطالباً بتحقيق الانتصار من أجل تفادي خروج مبكر لا يتناسب مع حجم طموحاته وإمكانات نجومه.


نيوزيلندا ضد بلجيكا في كأس العالم 2026
 

وافتتحت بلجيكا مشوارها بالتعادل 1-1 أمام منتخب مصر، في مباراة أهدرت خلالها العديد من الفرص السانحة للتسجيل، قبل أن تتعثر مجدداً بتعادل سلبي أمام إيران، رغم هيمنتها المطلقة على مجريات اللقاء وصناعتها 23 محاولة هجومية، بينها سبع تسديدات على المرمى، دون أن تنجح في هز الشباك.

 

وتتجه الأنظار مجدداً إلى المهاجم روميلو لوكاكو، الذي لم يظهر حتى الآن بالمستوى المنتظر منه، في ظل معاناته من تراجع في الجاهزية البدنية والفنية، الأمر الذي أثّر على الفاعلية الهجومية للمنتخب البلجيكي في المباراتين السابقتين.

 

وفي المقابل، تلقى منتخب بلجيكا دفعة معنوية بعودة الجناح السريع جيريمي دوكو، الذي غاب عن مواجهة إيران بسبب سفره إلى إنجلترا لحضور ولادة طفله الأول، ليعزز الخيارات الهجومية للفريق في المواجهة المرتقبة.

 

ورغم أن الحسابات النظرية ترجح كفة بلجيكا أمام منتخب نيوزيلندا، فإن المنافس لا يزال يحتفظ بآماله في التأهل، بعدما جمع نقطة واحدة فقط من أول جولتين، ما يجعله يدخل المباراة بشعار الفوز ولا شيء غيره، وتدرك نيوزيلندا أن إسقاط كتيبة كيفن دي بروين ورفاقه قد يقلب موازين المجموعة بالكامل، ويمنحها فرصة تاريخية لمواصلة المشوار في البطولة.

 

وبين رغبة بلجيكا في استعادة هيبتها وإنقاذ حملتها المونديالية، وطموح نيوزيلندا في صناعة مفاجأة مدوية، تبدو المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات في واحدة من أكثر مباريات الجولة الأخيرة إثارة وحساسية.

 

 

 

 

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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