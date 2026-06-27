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للتاريخ.. اتحاد الكرة يوجه رسالة بعد تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026

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للتاريخ.. اتحاد الكرة يوجه رسالة بعد تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026

للتاريخ.. اتحاد الكرة يوجه رسالة بعد تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 07:24 صباحاً - احتفى الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخه، بعد ضمان العبور إلى الأدوار الإقصائية.

 

ونشر الاتحاد عبر حساباته الرسمية صورة لمنتخب مصر، أرفقها بتعليق جاء فيه: "للتـــــــــــــــــــــــــاريخ.. لأول مرة.. منتخب مصر يتأهل للدور الثاني لكأس العالم رسميًا"، في إشارة إلى الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في النسخة الحالية من المونديال.

 

وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، قبل خوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام إيران، المقرر إقامتها في السادسة صباح اليوم السبت.

 

وجاء تأهل الفراعنة بعدما أسفرت نتائج المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات السعودية وإسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي، عن تعادل السعودية مع كاب فيردي بدون أهداف، وفوز إسبانيا أمام أوروجواي وهي النتيجة التي ضمنت لمصر العبور إلى الدور المقبل.

 

ورفع هذا السيناريو من فرص المنتخب المصري بشكل نهائي، بعدما امتلك 4 نقاط في رصيده، ليضمن التواجد ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، متفوقًا على أربعة منتخبات أخرى أنهت دور المجموعات برصيد 3 نقاط فقط.

 

وبذلك، يدخل منتخب مصر مواجهته أمام إيران بأريحية بعد ضمان التأهل، مع تطلع الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية قد تمنح الفريق مركزًا أفضل قبل انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية.

 

 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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