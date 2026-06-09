وزير النقل يشهد التشغيل التجريبى التجارى لمحطة "سفاجا 2" متعددة الأغراض

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 12:30 مساءً - في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، انطلاق التشغيل التجريبى التجاري للمحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2).

وتأتي هذه المحطة كخطوة استراتيجية ضمن خطة إنشاء ميناء سفاجا الكبير، وفي إطار بدء التعاون الضخم مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير قطاع النقل البحري وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد لخدمة التجارة الدولية.

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي التجاري لمحطة "سفاجا 2" وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي التجاري لمحطة "سفاجا 2"

​حضر مراسم التشغيل التجريبي الدكتور وليد عبد العظيم محافظ البحر الأحمر، والكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.

​وصول أول سفينتين وبدء أعمال التداول بأحدث المعدات العالمية

​شهدت أرصفة المحطة وصول أول سفينتين؛ الأولى هي السفينة (يو جي ار السمحة) القادمة من ميناء سنغافورة وعلى متنها 5000 سيارة، والثانية هي السفينة (سفين بروسبر) القادمة من ميناء الملك عبد الله وعلى متنها 2642 حاوية مكافئة.

​وتفقد الوزير والوفد المرافق أرصفة المحطة، حيث تابعوا بدء أعمال تداول الحاويات وآلية تشغيل المعدات العملاقة التي تدخل إقليم الصعيد لأول مرة، وتشمل:

​3 أوناش رصيف عملاقة من طراز (STS): قادرة على التعامل مع السفن ذات الحمولات الضخمة وتسريع دورة تداول الحاويات.

​6 أوناش ساحة من طراز (RTG): تعمل بنظام الهجين (Hybrid) وتعتمد على أنظمة ذكية لتحديد مواقع الحاويات وترتيبها بدقة، مما يقلل الأخطاء البشرية ويعزز الكفاءة التشغيلية.

​قدرات استيعابية ضخمة وبنية تحتية بأيادٍ مصرية

​أوضح وزير النقل أن المحطة تم إنشاؤها بأيدي المهندسين والعمال المصريين المهرة، وتمتد على مساحة 776 ألف متر مربع، برصيف يبلغ طوله 1100 متر وعمق 17 مترًا. وتتمتع المحطة بقدرات تشغيلية هائلة تشمل:

​مناولة من 450 ألف حاوية نمطية تصل إلى 2 مليون حاوية سنويًا كطاقة استيعابية قصوى.

​تداول من 5 ملايين طن بضائع عامة وجافة تصل إلى 7 ملايين طن بحد أقصى.

​مناولة مليون طن من البضائع السائلة، و50 ألف مركبة سنويًا.

​تضم مرافق إدارية، وورش عمل، ومستودعات مدعومة بأنظمة أمن وسلامة عالمية.

التشغيل التجريبي التجاري لمحطة "سفاجا 2" التشغيل التجريبي التجاري لمحطة "سفاجا 2"

​البوابة الرئيسية لتنمية الصعيد والمثلث الذهبي

​أكد الوزير أن محطة "سفاجا 2" تُعد جزءًا رئيسيًا من الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، وهو أحد الممرات اللوجستية الدولية الـ 8 التي تنفذها الدولة، وستعمل المحطة كبوابة رئيسية لتنمية إقليم الصعيد عبر:

​خدمة الأنشطة التعدينية الخاصة بمشروع المثلث الذهبي.

​دعم أعمال التصدير والاستيراد للمناطق الصناعية والحرة بشمال ووسط وجنوب الصعيد وربطها بالميناء.

​جذب الاستثمارات في مجالات اللوجستيات، التخزين، والصناعات التحويلية والتجميعية.

​تعظيم نقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية والخط الثالث للقطار الكهربائي السريع.

​محور ممر التجارة العربي الجنوبي والربط مع إفريقيا

​أشار وزير النقل إلى أن المحطة تمثل انطلاقة للتوسع الدولي، فهي جزء لا يتجزأ من ممر التجارة العربي الجنوبي الذي يربط الخليج بأوروبا عبر الأراضي المصرية، ويبدأ من موانئ البحر المتوسط مرورًا بميناء سفاجا ثم مينائي نيوم وجدة، وصولاً إلى الأسواق العالمية.

​كما تشكل المحطة نقطة انطلاق جديدة للربط مع دول شرق إفريقيا، حيث تخدم المنطقة اللوجستية الدولية التي خصصتها مصر للأشقاء الأفارقة، مما يمثل خطوة كبرى في تصدير وإعادة تصدير البضائع المحواة وغير المحواة.

​قفزة عالمية لمصر في اتصالية التجارة الدولية بحلول 2030

​أضاف الوزير أن المحطة تعد إضافة قوية لقدرات قطاع الموانئ المصرية، حيث تحتل مصر حاليًا المركز الـ 19 عالميًا، والأول إفريقيًا، والثاني عربيًا في اتصالية الدولة بالتجارة الدولية. وتسعى الوزارة بدعم وتوجيهات القيادة السياسية لدخول مصر ضمن الدول الـ 15 الأقوى عالميًا في هذا القطاع بحلول عام 2030.

​استراتيجية وزارة النقل لتطوير القطاع البحري

​أشاد الوزير بالشراكة الاستراتيجية المثمرة مع مجموعة موانئ أبوظبي وجذب الخطوط الملاحية الكبرى، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري كأحد ركائز "رؤية مصر 2030" تعتمد على 4 محاور رئيسية:

​تطوير الموانئ البحرية المصرية.

​تطوير الأسطول البحري المصري.

​عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات والخطوط الملاحية العالمية لإدارة وتشغيل المحطات.

​إعادة الهيكلة التشريعية، التحول الرقمي، تعظيم سياحة اليخوت، وتسهيل عمل الخطوط الملاحية.

​مجموعة موانئ أبوظبي: مصر بوابة تجارية رئيسية على خارطتنا العالمية

​من جانبه، صرح الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، قائلاً:

​"تعد مصر إحدى أهم الأسواق الدولية لمجموعة موانئ أبوظبي وبوابة تجارية رئيسية على طول الشبكة العالمية للمجموعة التي تتد عبر آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. وستسهم ’موانئ نواتوم – محطة سفاجا‘ بفضل موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر، في تعزيز مكانة المجموعة كممكّن عالمي للتجارة. ونتطلع إلى التشغيل الكامل للمحطة الجديدة في وقت لاحق من العام الجاري، استكمالاً للتعاون الوثيق مع شركائنا في مصر بما يتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة".

​جدير بالذكر أن مشروع ميناء سفاجا الكبير يتكون من منظومة متكاملة تضم: (ميناء سفاجا 1 الحالي، المحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2"، محطة الصب الجاف والرورو "سفاجا 3"، وميناء "سفاجا 4" الذي يشمل إنشاء 3 أرصفة بطول 2 كم وغاطس 17 مترًا بالإضافة لترسانة إصلاح السفن التجارية).