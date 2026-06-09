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ضبط القائمة على إدارة شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص في القاهرة

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ضبط القائمة على إدارة شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص في القاهرة

ضبط القائمة على إدارة شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص في القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 01:24 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) بإدارة شركة "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج (كائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وإيهامهم بقدرتها على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة وبحوزتها ( صور ضوئية "لعقود عمل ، وجوازات سفر لراغبى السفر للعمل بالخارج "- دفاتر "إيصالات أمانة ، تحديد مواعيد لراغبى السفر للعمل بالخارج" - أكلاشيه خاص بالشركة – هاتفى محمول ، لاب توب  "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")..

 

بمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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