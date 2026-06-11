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ضبط سائق سيارة ربع نقل صدم عامل توصيل وفر هاربًا بالقاهرة

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ضبط سائق سيارة ربع نقل صدم عامل توصيل وفر هاربًا بالقاهرة

ضبط سائق سيارة ربع نقل صدم عامل توصيل وفر هاربًا بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 03:30 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ربع نقل بالاصطدام بقائد دراجة نارية أثناء سيرهما بأحد الطرق السريعة بالقاهرة، ما أسفر عن إصابته قبل أن يلوذ بالفرار.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، وأمكن تحديد قائد الدراجة النارية، وتبين أنه عامل توصيل ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، ويعاني من سحجات متفرقة. وبسؤاله، أفاد بأنه أثناء سيره بالطريق المشار إليه اصطدمت به السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، مما تسبب في إصابته، قبل أن يفر قائدها من مكان الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المتسببة في الواقعة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن الحادث وقع دون قصد.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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