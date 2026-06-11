ضبط قائد سيارة تحرش بفتاة في أحد شوارع الجيزة بعد تداول فيديو للواقعة

ضبط قائد سيارة تحرش بفتاة في أحد شوارع الجيزة بعد تداول فيديو للواقعة

وزير التعليم يبحث سبل إعداد كوادر متخصصة في مجال قطاع الصناعات الدوائية

وزير التعليم يبحث سبل إعداد كوادر متخصصة في مجال قطاع الصناعات الدوائية

تفاصيل اجتماع الرئيس بمدبولى ووزير الدفاع ورؤساء الرقابة الإدارية والتنظيم والإدارة والأكاديمية العسكرية والوطنية للتدريب

تفاصيل اجتماع الرئيس بمدبولى ووزير الدفاع ورؤساء الرقابة الإدارية والتنظيم والإدارة والأكاديمية العسكرية والوطنية للتدريب

الرئيس السيسى يوجه بترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفاعلية المؤسسية

الرئيس السيسى يوجه بترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفاعلية المؤسسية

الرئيس السيسى يتابع ملف حوكمة التعيينات الجديدة وترقيات الوظائف القيادية

الرئيس السيسى يتابع ملف حوكمة التعيينات الجديدة وترقيات الوظائف القيادية

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تطبيق معايير الكفاءة بالجهاز الإدارى للدولة

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تطبيق معايير الكفاءة بالجهاز الإدارى للدولة

بيان لرئاسة الجمهورية : تطوير الجهاز الإداري للدولة يمثل عملية متكاملة

بيان لرئاسة الجمهورية : تطوير الجهاز الإداري للدولة يمثل عملية متكاملة

ضبط سائق سيارة ربع نقل صدم عامل توصيل وفر هاربًا بالقاهرة

ضبط سائق سيارة ربع نقل صدم عامل توصيل وفر هاربًا بالقاهرة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

الرئيس السيسي يتابع حوكمة التعيينات بالدولة ويوجه بمواصلة تطوير الجهاز الإداري وتعزيز الكفاءة والشفافية

الرئيس السيسي يتابع حوكمة التعيينات بالدولة ويوجه بمواصلة تطوير الجهاز الإداري وتعزيز الكفاءة والشفافية

الرئيسية أخبار مصرية

الرئيس السيسى يتابع ملف حوكمة التعيينات الجديدة وترقيات الوظائف القيادية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسى يتابع ملف حوكمة التعيينات الجديدة وترقيات الوظائف القيادية

الرئيس السيسى يتابع ملف حوكمة التعيينات الجديدة وترقيات الوظائف القيادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 03:30 مساءً - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عمرو عادل حسني رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

 

 

وصرّح السفير محمد الشناوى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة، والترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية، وذلك في إطار متابعة لمستجدات الإصلاح الإداري، وما يرتبط به من جهود لتنمية رأس المال البشري، وبناء قيادات قادرة على قيادة التحول المؤسسي والمجتمعي، بما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

إنفانتينو: كأس العالم 2026 سيكون تاريخيًا بكل المقاييس

أخبار ذات صلة

0 تعليق