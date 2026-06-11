ضبط قائد سيارة تحرش بفتاة في أحد شوارع الجيزة بعد تداول فيديو للواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 03:30 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات من قائد سيارة ملاكي لقيامه بالتحرش بها أثناء سيرها بأحد الشوارع بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الفتاة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام. وبسؤالها، قررت أنه بتاريخ 2 يونيو الجاري وأثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم، تعرضت للتحرش من قبل قائد سيارة ملاكي.





وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.