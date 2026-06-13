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رئيس الوزراء يتفقد الطريق الدولى الساحلى بمحافظة البحيرة

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رئيس الوزراء يتفقد الطريق الدولى الساحلى بمحافظة البحيرة

رئيس الوزراء يتفقد الطريق الدولى الساحلى بمحافظة البحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 02:18 مساءً -  

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء الطريق الدولي الساحلي بمحافظة البحيرة .

 

 

وبدأ اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة موسعة بمحافظة البحيرة، لتفقد سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية، يرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور شادي المشد، نائب المحافظ، والدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعددٍ من المسئولين.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن زيارته اليوم لمحافظة البحيرة، هي امتداد لسلسلة الجولات الميدانية المُتتابعة التي يحرص على القيام بها، لكونها تتيح فرصة للتعرف عن قرب على سير العمل بالمشروعات المختلفة على أرض كل محافظة، لدفع الجهود وتذليل التحديات، سعياً لتحقيق أهداف الدولة في تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة البنية التحتية، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن محافظة البحيرة إحدى أكبر محافظات الوجه البحري والتي تتميز بتنوع مواردها وقدراتها، ومقوماتها لقيام المشروعات الصناعية والزراعية والاستثمارية والاستكشاف، لافتاً إلى أن جولة اليوم ستشهد تفقد عددٍ كبير من المشروعات الخدمية والتنموية؛ فضلاً عن متابعة مشروع إعادة إحياء مدينة رشيد التاريخية لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية في ظل ما تضمه من مقاصد أثرية عريقة، وطابع معماري فريد، وحرف تراثية مُتميزة.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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