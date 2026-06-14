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الداخلية تكشف ملابسات شكوى مواطن ادعى النصب عليه وإجباره على بيع منزله في الخصوص

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الداخلية تكشف ملابسات شكوى مواطن ادعى النصب عليه وإجباره على بيع منزله في الخصوص

الداخلية تكشف ملابسات شكوى مواطن ادعى النصب عليه وإجباره على بيع منزله في الخصوص

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 06:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن زعم أحد الأشخاص تعرضه للنصب ومحاولة بعض الأشخاص إجباره على بيع منزله بثمن بخس وتهديده بإيذائهم إذا لم يتم التوصل لحلول لمشكلته، وإدعائه بتواطؤ العاملين بقسم شرطة الخصوص بالقليوبية ضده.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليويبة) وبإستدعائه تبين معاناته من إضطراب نفسى ، وبسؤال شقيقه (عامل - مقيم بذات العنوان) نفى صحة إدعاءات المذكور، وعلل قيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه لمروره بحالة نفسية سيئة إثر إنفصاله عن زوجته وعدم تمكنه من رؤية أنجاله أدت إلى إهتزازه نفسياً، وإمتناعه عن تلقى العلاج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وأخذ التعهد اللازم على شقيقه بحسن رعايته.

 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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