اغتيال مسئول فى حركة "فتح" بمخيم عين الحلوة فى لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 06:30 مساءً - اغتيل المسئول العسكري في حركة "فتح" محمد السعدي، الملقّب بـ"محمد فتحي"، إثر إطلاق النار عليه داخل مخيم عين الحلوة، وفق موقع "لبنان 24".

ولا تزال تُسمع بعض الرشقات النارية على خلفية الحادثة، فيما لم يتم حتى الآن تحديد الجهة التي تقف خلف الاغتيال.