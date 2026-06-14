اغتيال مسئول فى حركة "فتح" بمخيم عين الحلوة فى لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 06:30 مساءً - اغتيل المسئول العسكري في حركة "فتح" محمد السعدي، الملقّب بـ"محمد فتحي"، إثر إطلاق النار عليه داخل مخيم عين الحلوة، وفق موقع "لبنان 24".
ولا تزال تُسمع بعض الرشقات النارية على خلفية الحادثة، فيما لم يتم حتى الآن تحديد الجهة التي تقف خلف الاغتيال.
هجمات إسرائيلية على ضاحية بيروت من جهة أخرى ؛ شن جيش الاحتلال الإسرائيلى غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت ؛ وقال الجيش الاسرائيلي إنه هاجم بشكل دقيق بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.، أضاف جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق 3 قذائف باتجاه شمال إسرائيل.واستهدفت الغارة مسؤل منظومة الإتصالات فى حزب الله.وأكد نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتس؛ فى بيان مشترك؛ الجيش شن هجوما على أهداف تابعة لحزب الله في بيروت وأن إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق النيران عليها .
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