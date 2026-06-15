المؤتمر: مشاركة مصر في قمة السبع تؤكد تنامي نفوذها السياسي ومكانتها الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 04:24 مساءً - أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع الكبرى تعكس المكانة المتقدمة التي أصبحت تحتلها مصر على الساحة الدولية، وتؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في تعزيز حضور الدولة داخل دوائر صنع القرار العالمي وترسيخ دورها كشريك رئيسي في التعامل مع القضايا والتحديات الدولية والإقليمية.

وقال فرحات إن دعوة مصر للمشاركة في قمة تضم أكبر الاقتصادات العالمية تمثل اعترافا دوليا واضحا بالدور المصري المتنامي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، كما تعكس الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى مختلف القوى الدولية بفضل سياستها المتوازنة ومواقفها الرشيدة تجاه الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأضاف أن القيادة السياسية نجحت خلال السنوات الماضية في توسيع نطاق العلاقات الخارجية المصرية وبناء شراكات استراتيجية متنوعة مع مختلف القوى الدولية، الأمر الذي عزز من قدرة مصر على الدفاع عن مصالحها الوطنية والمشاركة بفاعلية في مناقشة القضايا العالمية ذات التأثير المباشر على الشعوب والدول، وفي مقدمتها قضايا الأمن الغذائي والطاقة والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة السبع تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، ما يجعل من الرؤية المصرية عنصرًا مهمًا في النقاشات الدولية المتعلقة بمستقبل الاستقرار والتنمية، خاصة أن مصر تمتلك تجربة رائدة في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأوضح فرحات أن مصر أصبحت تمثل صوتا مؤثرا للدول النامية داخل المحافل الدولية، وتسعى باستمرار إلى نقل أولويات القارة الأفريقية والدول العربية إلى طاولة النقاش الدولي، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة في النظام الاقتصادي العالمي ودعم جهود التنمية في الدول الأكثر احتياجًا.

وأكد أن مشاركة مصر في قمة السبع تمثل رسالة سياسية مهمة تؤكد أن القاهرة أصبحت طرفا فاعلا في مناقشة وصياغة الرؤى المتعلقة بالقضايا الدولية الكبرى، وأن الدولة المصرية تواصل تعزيز نفوذها ومكانتها العالمية مستندة إلى سياسة خارجية متوازنة ورؤية استراتيجية واضحة تقوم على دعم السلام والاستقرار وترسيخ التعاون الدولي وتحقيق المصالح المشتركة بين الشعوب والدول.