مراسل «القاهرة الإخبارية»: أزمة إنسانية خطيرة فى الجنوب اللبنانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 10:24 مساءً - قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الجنوب اللبناني يشهد أزمة إنسانية خطيرة، في ظل تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من البلدات في قضاء صيدا، والتي تضم مراكز لإيواء النازحين من مناطق جنوب نهر الليطاني وجنوب نهر الزهراني.

وأوضح «سنجاب» أن هذه التهديدات تأتي ضمن سياق سعي إسرائيل لتوسيع عملياتها البرية وضرباتها الجوية لتشمل عمق الجنوب اللبناني، مشيرًا إلى أن بلدة عنقون، على سبيل المثال، تضم 3 مراكز لإيواء النازحين، وقد أصبح السكان مطالبين بمغادرتها بشكل كامل، ما يضاعف الضغط على الطرق والبنية التحتية.

وأضاف أن آلاف المواطنين يتجهون نحو بلدة الغازية وعدد من البلدات المجاورة بحثًا عن مأوى آمن، بعد أن طالبت القوات الإسرائيلية السكان بالابتعاد لمسافة تصل إلى 1000 متر عن مواقعهم، وهو ما أدى إلى موجات نزوح واسعة.

وأشار المراسل إلى أن إسرائيل شنت منذ صباح اليوم سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت عدداً من البلدات في قضاء صور، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة الضغط على مراكز الإيواء في المنطقة.