السيسي: نهر النيل أمن قومي لمصر.. وترامب يتعهد بحل عادل للملف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 04:24 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قضية نهر النيل تمثل أمنًا قوميًا لمصر، مشددًا على أهمية التوصل إلى حلول عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وذلك خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة إيفيان الفرنسية، على هامش قمة مجموعة السبع.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هنأ نظيره الأمريكي بقرب الاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية، بما يعزز الاستقرار والسلم في المنطقة، وهو ما لقي ترحيبًا وتقديرًا من الجانب الأمريكي.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تسويات شاملة للنزاعات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبارها حجر الأساس لتحقيق السلام الدائم والاستقرار الإقليمي.

وفي هذا السياق، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدور المصري في دعم مسارات التهدئة، مؤكدًا تطلع بلاده لمواصلة التنسيق الوثيق مع القاهرة في مختلف الملفات الإقليمية.

كما تناول اللقاء ملف مياه النيل، حيث شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن النيل قضية وجودية وأمن قومي لمصر، معربًا عن تقديره لاهتمام الرئيس ترامب بهذا الملف الحساس.

ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي تفهمه الكامل للمخاوف المصرية المتعلقة بملف المياه، مشيرًا إلى أنه سيولي هذا الملف أولوية خاصة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة تحفظ مصالح جميع الأطراف المعنية.