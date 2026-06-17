رئيس وزراء جمهورية صربيا والوفد المرافق له في جولة داخل المتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 03:30 مساءً - على هامش لقائه مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قام الدكتور ديورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، والوفد المرافق له، بجولة داخل المتحف المصري الكبير، وذلك بمرافقة الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير.

وتضمنت الجولة زيارة الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم، والقاعات الرئيسية، وصولاً إلى قاعات الملك توت عنخ آمون، التي تعرض مقتنياته كاملة لأول مرة في مكان واحد، بالإضافة إلى متحف مراكب الملك خوفو، حيث يتم عرض المركبين الأولى والثانية بأسلوب عرض تفاعلي حديث.

وأعرب رئيس الوزراء والوفد المرافق عن بالغ إعجابهم بما شاهدوه من ثراء أثري متميز لمقتنيات المتحف، كما أثنوا على تميز سيناريو العرض المتحفي وحداثة أساليب تقديمه