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جوهر نبيل يلتقي خالد العناني لبحث تعزيز التعاون بين مصر واليونسكو في مجالي الشباب والرياضة

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جوهر نبيل يلتقي خالد العناني لبحث تعزيز التعاون بين مصر واليونسكو في مجالي الشباب والرياضة

جوهر نبيل يلتقي خالد العناني لبحث تعزيز التعاون بين مصر واليونسكو في مجالي الشباب والرياضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 05:18 مساءً - التقى الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لليونسكو، بالدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وذلك بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية للجنة.

 

وجاء اللقاء متضمناً تبادلاً للتهاني بين الجانبين، حيث هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور خالد العناني بمناسبة توليه منصب المدير العام لليونسكو، فيما أعرب العناني عن تهنئته لجوهر نبيل بمناسبة انتخابه رئيساً للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة، مؤكداً تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يخدم قضايا الشباب والرياضة، ويدعم توظيف الرياضة كأداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة.

 

وتناول اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو في مجالات الشباب والرياضة والتربية البدنية، إلى جانب مناقشة أولويات عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، في ظل رئاسة مصر لها، بما يعزز من دورها في تطوير السياسات الرياضية على المستوى الدولي.

 

وأكد الجانبان خلال المباحثات أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باعتبارها منصة أممية رئيسية تُعنى بتطوير السياسات الرياضية، وترسيخ مفاهيم الرياضة الشاملة القائمة على القيم والأخلاق، ودعم مبادئ المساواة والاندماج المجتمعي، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة.

 

كما استعرض اللقاء الجهود المصرية في تطوير منظومة الشباب والرياضة، وما حققته الدولة من تقدم في دعم قضايا التربية البدنية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب البرامج والمبادرات التي تستهدف تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات.

 

ومن جانبه، أشاد الدكتور خالد العناني بالدور المصري الفاعل في دعم قضايا الشباب والرياضة، معرباً عن تطلع اليونسكو إلى تعزيز التعاون مع مصر خلال فترة رئاستها للجنة، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في تطوير العمل الدولي المشترك في هذا المجال.

 

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتعزيز دور الرياضة في نشر القيم الإيجابية، ودعم الشباب، وتوسيع مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات والأجيال القادمة.

 

 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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