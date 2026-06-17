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هاني أبو ريدة يهنئ جوهر نبيل بانتخابه رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو

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هاني أبو ريدة يهنئ جوهر نبيل بانتخابه رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو

هاني أبو ريدة يهنئ جوهر نبيل بانتخابه رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 04:24 مساءً - تقدّم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بخالص التهاني إلى الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو.

 

وأكد أبو ريدة أن هذا الانتخاب يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة المصرية داخل المؤسسات الدولية، والدور المتنامي للكوادر المصرية في قيادة الملفات الرياضية على المستوى العالمي.

 

واختتم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تهنئته بتمنياته للدكتور جوهر نبيل بمزيد من التوفيق والنجاح في مهامه الدولية الجديدة، ومواصلة تحقيق إنجازات تعزز حضور مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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