السيسي ولولا دا سيلفا يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 04:24 مساءً -

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، خلال لقائهما بمدينة إيفيان الفرنسية على هامش أعمال قمة مجموعة السبع.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بالبرازيل، مشددًا على حرص القاهرة على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز آليات التشاور والتنسيق في مختلف المجالات، خاصة في ظل تنفيذ مخرجات اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع بين الجانبين في نوفمبر 2024.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى النمو المتواصل في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية والفرص المتاحة لتوسيع التعاون المشترك.

من جانبه، أعرب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا عن سعادته بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر تمثل الشريك التجاري الأهم للبرازيل داخل القارة الأفريقية، مشيدًا بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة.

كما أشاد الرئيس البرازيلي بانضمام مصر إلى تجمع "بريكس"، وما يوفره ذلك من فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب الاستفادة من اتفاق الشراكة الاستراتيجية واتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع "الميركوسور".

وأكد دا سيلفا أهمية مواصلة العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة بعد تجاوز قيمة التبادل التجاري حاجز 5.5 مليار دولار.

وتناول اللقاء أيضًا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد الرئيس البرازيلي بالدور المصري وجهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا دعم بلاده للمواقف المصرية التي تستند إلى الحلول السياسية والسلمية للأزمات.

وفي ختام اللقاء، اتفق الرئيسان على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين على مختلف المستويات خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون السياسي والاقتصادي بين القاهرة وبرازيليا.