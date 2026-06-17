الرئيس السيسي من قمة السبع: حوكمة الذكاء الاصطناعي ضرورة لمواجهة المخاطر وتعظيم الاستفادة من الثورة الرقمية

الرئيس السيسي من قمة السبع: حوكمة الذكاء الاصطناعي ضرورة لمواجهة المخاطر وتعظيم الاستفادة من الثورة الرقمية

إنهاء أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر وتخصيص موقع مميز للفرع الجديد

إنهاء أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر وتخصيص موقع مميز للفرع الجديد

حبس 4 مسؤولات بمدرسة خاصة في واقعة مصرع الطفلة تيا بشبرا الخيمة وضبط مدير المدرسة

حبس 4 مسؤولات بمدرسة خاصة في واقعة مصرع الطفلة تيا بشبرا الخيمة وضبط مدير المدرسة

الجامعة العربية تجدد دعمها للأونروا وتدعو إلى توفير الدعم اللازم لاستمرار مهامها

الجامعة العربية تجدد دعمها للأونروا وتدعو إلى توفير الدعم اللازم لاستمرار مهامها

انفجار ماسورة مياه في استاد مباراة العراق والنرويج في كأس العالم.. (فيديو)

انفجار ماسورة مياه في استاد مباراة العراق والنرويج في كأس العالم.. (فيديو)

أخبار اليمن : كيف تحمي عينيك؟ 7 أطعمة لا غنى عنها

أخبار اليمن : كيف تحمي عينيك؟ 7 أطعمة لا غنى عنها

جوهر نبيل يلتقي خالد العناني لبحث تعزيز التعاون بين مصر واليونسكو في مجالي الشباب والرياضة

جوهر نبيل يلتقي خالد العناني لبحث تعزيز التعاون بين مصر واليونسكو في مجالي الشباب والرياضة

الإعدام شنقًا لمتهم "أطفال فيصل" بعد تصديق المفتي للمرة الثانية

الإعدام شنقًا لمتهم "أطفال فيصل" بعد تصديق المفتي للمرة الثانية

منتخب مصر يخوض مرانه على ملعب جامعة جونزاجا استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا

منتخب مصر يخوض مرانه على ملعب جامعة جونزاجا استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا

أفضل وقت لتناول التفاح.. للهضم وخسارة الوزن وتحسين النوم

أفضل وقت لتناول التفاح.. للهضم وخسارة الوزن وتحسين النوم

الرئيسية أخبار مصرية

الإعدام شنقًا لمتهم "أطفال فيصل" بعد تصديق المفتي للمرة الثانية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الإعدام شنقًا لمتهم "أطفال فيصل" بعد تصديق المفتي للمرة الثانية

الإعدام شنقًا لمتهم "أطفال فيصل" بعد تصديق المفتي للمرة الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 05:18 مساءً - قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، المنعقدة بطريق مصر–إسكندرية الصحراوي، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا للمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال فيصل"، بعد إدانته بقتل سيدة وأطفالها، وذلك عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية للمرة الثانية.

 

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بإعدام المتهم بعد إدانته بإنهاء حياة سيدة وصغارها بمنطقة اللبيني فيصل التابعة للهرم بمحافظة الجيزة، قبل أن يتقدم المتهم بطعن على الحكم، ليتم إعادة نظر القضية وإعادة إحالتها للمفتي، الذي أيد الحكم مجددًا، لتقضي المحكمة بالإعدام شنقًا.

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى القضية رقم 50416 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمتهم فيها صاحب محل طيور وأدوية بيطرية، بعد اتهامه بقتل سيدة وأطفالها الأربعة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في جريمة وُصفت بأنها من أبشع الجرائم التي شهدها الشارع المصري.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم بيت النية على قتل المجني عليها عقب تهديدها له بكشف علاقة بينهما، فأعد لها مشروب عصير مانجو مسمومًا يحتوي على مواد شديدة السمية، من بينها فوسفيد الزنك (سم فئران) ومبيدات حشرية ومواد مخدرة، ما أدى إلى وفاتها وفق تقرير الصفة التشريحية.

 

وأضافت التحقيقات أن المتهم استكمل جريمته بقتل أطفال المجني عليها الأربعة، بعدما دس لهم المواد السامة نفسها داخل عصير مماثل، مستغلًا صغر سنهم وعدم قدرتهم على المقاومة.

 

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم ارتكب جريمة إضافية بحق أحد الأطفال، حيث اصطحبه إلى أحد المصارف المائية وألقاه حيًا داخل المياه، ما أدى إلى وفاته غرقًا، وفق ما أكده تقرير الطب الشرعي.

 

كما تبين من التحقيقات أن المتهم حاول الهروب من المساءلة الجنائية عبر الاشتراك في تزوير محرر رسمي داخل مستشفى القصر العيني، مستخدمًا اسمًا مستعارًا لإخفاء هويته عقب ارتكاب الجريمة.

 

وأكدت النيابة العامة خلال مرافعتها أن الأدلة الفنية وتقارير الطب الشرعي وأقوال الشهود جاءت حاسمة في ثبوت الاتهامات، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لما ارتكبه من جريمة وصفت بأنها هزت الضمير الإنساني.

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

ضياء رشوان: مصر لم تتدخل أبدا بشكل خشن في ليبيا والسودان رغم المخاطر

أخبار ذات صلة

0 تعليق