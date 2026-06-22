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صفحة منتخب مصر تحتفي بـ«حسام حسن»: العقل المدبر

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صفحة منتخب مصر تحتفي بـ«حسام حسن»: العقل المدبر

صفحة منتخب مصر تحتفي بـ«حسام حسن»: العقل المدبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 03:30 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحسام حسن، المدير الفني للفراعنة، وعلّقت عليها بعبارة: "العقل المدبر"، وذلك قبيل المواجهة المرتقبة أمام نيوزيلندا في كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره النيوزيلندي فجر اليوم الاثنين، في إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بمونديال 2026.

يتنافس الفراعنة في المجموعة السابعة التي تضم إلى جوارهم منتخبات: بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، في البطولة التاريخية التي تُقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك، وبمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

وتقام المباراة على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، حيث يسعى منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى تحقيق نتيجة إيجابية تقربه من خطوة تاريخية في مشواره بالمونديال.

 قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026

ضمت قائمة منتخب مصر المستدعاة للمونديال كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

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امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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