صلاح ومرموش في الهجوم.. حسام حسن يعلن تشكيل الفراعنة امام نيوزيلندا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 04:24 صباحاً - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، استقراره على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، في لقاء يطمح من خلاله الفراعنة إلى تحقيق الفوز وتعزيز فرصهم في التأهل إلى الدور التالي.

ويواصل مصطفى شوبير حراسة عرين المنتخب المصري، فيما يتكون خط الدفاع من محمد هاني وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وأحمد فتوح. وفي وسط الملعب، يعتمد الجهاز الفني على الثلاثي إمام عاشور ومروان عطية ومهند لاشين لتحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي.

أما في الخط الأمامي، فيقود الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى زيكو هجوم المنتخب، مع التركيز على استثمار السرعة والمهارات الفردية لخلق فرص تهديفية واختراق دفاعات المنتخب النيوزيلندي.

وتأتي هذه المواجهة ضمن منافسات المجموعة السابعة، التي تشهد منافسة قوية بين المنتخبات المتنافسة لحجز بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.