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صلاح ومرموش في الهجوم.. حسام حسن يعلن تشكيل الفراعنة امام نيوزيلندا

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صلاح ومرموش في الهجوم.. حسام حسن يعلن تشكيل الفراعنة امام نيوزيلندا

صلاح ومرموش في الهجوم.. حسام حسن يعلن تشكيل الفراعنة امام نيوزيلندا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 04:24 صباحاً - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، استقراره على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، في لقاء يطمح من خلاله الفراعنة إلى تحقيق الفوز وتعزيز فرصهم في التأهل إلى الدور التالي.

 

ويواصل مصطفى شوبير حراسة عرين المنتخب المصري، فيما يتكون خط الدفاع من محمد هاني وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وأحمد فتوح. وفي وسط الملعب، يعتمد الجهاز الفني على الثلاثي إمام عاشور ومروان عطية ومهند لاشين لتحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي.

 

أما في الخط الأمامي، فيقود الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى زيكو هجوم المنتخب، مع التركيز على استثمار السرعة والمهارات الفردية لخلق فرص تهديفية واختراق دفاعات المنتخب النيوزيلندي.

 

وتأتي هذه المواجهة ضمن منافسات المجموعة السابعة، التي تشهد منافسة قوية بين المنتخبات المتنافسة لحجز بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

 

 

كان المنتخب الوطني قد استهل مشواره في رابع ظهور له في "العُرس" الكروي الأكبر عالمياً في الخامس عشر من يونيو الجاري وتعادل مع نظيره البلجيكي (1 – 1) على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية.

 

الجدير بالذكر أن اللقاء الأول في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بين بلجيكا وإيران والذي أقيم في العاشرة مساء أمس (الأحد) على ملعب صوفي في إنجلوود  بلوس أنجلوس انتهى بالتعادل (0 – 0)،  وبهذا رفع كلاً منهما رصيده إلى نقطتين وتساويا في المركز الأول في جدول الترتيب في انتظار نتيجة لقاء مصر أمام نيوزيلندا الذي يرسم بشكل كبير ملامح ترتيب هذه المجموعة قبل الجولة الختامية التي تشهد لقائي مصر مع إيران في سياتل ونيوزيلندا أمام بلجيكا في فانكوفر بتاريخ 27 يونيو الجاري.

 

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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