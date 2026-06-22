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استقبال جماهيري حافل لمنتخب مصر في فانكوفر قبل مواجهة نيوزيلندا بكأس العالم.. فيديو وصور

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استقبال جماهيري حافل لمنتخب مصر في فانكوفر قبل مواجهة نيوزيلندا بكأس العالم.. فيديو وصور

استقبال جماهيري حافل لمنتخب مصر في فانكوفر قبل مواجهة نيوزيلندا بكأس العالم.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 05:18 صباحاً - استقبلت الجماهير المصرية المتواجدة في مدرجات ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية لاعبي المنتخب الوطني بحفاوة بالغة وتشجيع حماسي كبير فور نزولهم أرض الملعب، حيث بدأ الفراعنة خوض عمليات الإحماء التدريبية استعداداً لمواجهة نيوزيلندا المرتقبة بعد قليل في كأس العالم.

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره النيوزيلندي فجر اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بمونديال 2026، والتي تُقام منافساتها بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك وبمشاركة تاريخية لـ48 منتخباً للمرة الأولى.

ويسعى الفراعنة بقيادة حسام حسن إلى استغلال المؤازرة الجماهيرية الكبيرة لتحقيق انتصار تاريخي يقربهم من خطوة واسعة نحو التأهل إلى الدور المقبل.

يدخل المنتخب المصري اللقاء بعد اقتناص تعادل ثمين أمام بلجيكا في الجولة الأولى، ما جعل الفوز في مواجهة اليوم هدفاً رئيسياً لتعزيز فرص العبور.

وجاء التعادل السلبي (0-0) الذي حسم لقاء بلجيكا وإيران مساء أمس الأحد، ليمنح الفراعنة فرصة ذهبية للانفراد بصدارة المجموعة السابعة في حال اقتناص النقاط الثلاث من نيوزيلندا اليوم.

نظام المونديال وتاريخ مشاركات مصر

تشهد النسخة الحالية من كأس العالم نظاماً جديداً يتأهل بموجبه إلى دور الـ 32 أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الـ 12، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتعد هذه المشاركة هي الرابعة في تاريخ المنتخب المصري، والتي يسجل فيها عودته للمحفل العالمي بعد غياب منذ نسخة روسيا 2018، وجاء التأهل بعد تصدر الفراعنة لمجموعتهم في التصفيات الأفريقية دون تلقي أي هزيمة.

تضم قائمة الفراعنة المستدعاة للمونديال كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

 

 

 

أحمد فتوحأحمد فتوح

 

عمر مرموش (2)عمر مرموش (2)

 

زيزو (2)زيزو (2)

 

احماء لاعبى المنتخباحماء لاعبى المنتخب

 

مروان عطيةمروان عطية

 

محمد صلاحمحمد صلاح

 


 
محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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