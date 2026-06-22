منتخب مصر يصل إلى ملعب "بي سي بليس" استعدادًا لموقعة نيوزيلندا في كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 05:18 صباحاً - وصل لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة أمام نظيره النيوزيلندي بعد قليل، ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بكأس العالم.

يلتقي الفراعنة بنظيرهم النيوزيلندي فجر اليوم الاثنين، لحساب المجموعة السابعة بمونديال 2026، والتي تُقام منافساتها بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك وبمشاركة تاريخية لـ 48 منتخباً للمرة الأولى.

ويسعى منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية وتقربه خطوة واسعة نحو التأهل إلى الدور المقبل.

حسابات المجموعة وفرصة الانفراد بالصدارة



يدخل المنتخب المصري اللقاء وفي جعبته نقطة ثمينة حصدها من تعادل قوي أمام بلجيكا في الجولة الأولى، ما جعل الفوز في مواجهة اليوم هدفاً رئيسياً لتعزيز فرص العبور.

وجاء التعادل السلبي (0-0) الذي حسم لقاء بلجيكا وإيران مساء أمس الأحد ليمنح الفراعنة فرصة ذهبية للانفراد بصدارة المجموعة السابعة في حال اقتناص النقاط الثلاث اليوم.

تشهد النسخة الحالية من كأس العالم نظاماً جديداً يتأهل بموجبه إلى دور الـ 32 أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الـ 12، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتعد هذه المشاركة هي الرابعة في تاريخ المنتخب المصري، والتي يسجل فيها عودته للمحفل العالمي بعد غياب منذ نسخة روسيا 2018، وجاء التأهل بعد تصدر الفراعنة لمجموعتهم في التصفيات الأفريقية دون تلقي أي هزيمة.

تضم قائمة الفراعنة المستدعاة للمونديال كلاً من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

























