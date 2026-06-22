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الرأس الأخضر يواصل صناعة التاريخ في كأس العالم بالتعادل مع أوروجواي

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الرأس الأخضر يواصل صناعة التاريخ في كأس العالم بالتعادل مع أوروجواي

الرأس الأخضر يواصل صناعة التاريخ في كأس العالم بالتعادل مع أوروجواي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 05:18 صباحاً - تعادل منتخب أوروجواي مع منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 2 – 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

 

أوروجواي ضد الرأس الأخضر في كأس العالم 2026
 

انتهى الشوط الأول من عمر المباراة التي جمعت بين منتخبي أوروجواي ضد الرأس الأخضر من منافسات بطولة كأس العالم 2026، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، بتقدم منتخب أوروجواي 2 - 1.

 

أحرز كيفن بينا أول هدف في تاريخ منتخب الرأس الأخضر ببطولة كأس العالم 2026، وذلك في شباك منتخب أوروجواي، وذلك بعد مرور 21 دقيقة على بداية المباراة، بينما سجل أرواخو هدف التعادل لـ منتخب أوروجواي في شباك منتخب الرأس الأخضر، وذلك بعد مرور 43 دقيقة على بداية المباراة، لتصبح النتيجة 1 – 1، وفي الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول تمكن كانوبيو من تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 45 + 6.

 

وفي الشوط الثاني تمكن فاريلا من تسجيلا هدف التعادل لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 61 من عمر المباراة، ليحصد ممثل قارة أفريقيا النقطة الثانية في مشواره ببطولة كأس العالم 2026 متساوياً مع منتخب أوروجواي الذي تعادل في الجولة الأولى مع منتخب السعودية.


أراوخو  يحقق إنجازا تاريخيا بقميص أوروجواي
 

وبصم ماكسيميليانو أراوخو على إنجاز تاريخي بقميص أوروجواي، بعدما أصبح أول لاعب من المنتخب يساهم في ثلاثة أهداف خلال أول مباراتين في كأس العالم منذ نسخة 1966، بعدما سجل هدفين وصنع هدفاً آخر.

 

كما دوّن أراوخو اسمه في سجلات المونديال كأول لاعب من أوروجواي يجمع بين التسجيل والصناعة في مباراة واحدة بكأس العالم منذ ستة عقود، مؤكداً قيمته الكبيرة في تشكيلة "لا سيليستي" خلال البطولة الحالية.

 

من جانبه، حقق أجوستين كانوبيو رقماً مميزاً بعدما أصبح ثاني لاعب أجنبي من نادي فلومينينسي البرازيلي يسجل هدفاً في كأس العالم، بعد الباراغوياني روميريتو الذي حقق الإنجاز ذاته في نسخة 1986.

 

وعلى الجانب الآخر، عاش منتخب الرأس الأخضر لحظة تاريخية لا تُنسى بتسجيل أول أهدافه على الإطلاق في نهائيات كأس العالم، عبر لاعب الوسط كيفين بينا لانيني، الذي هز الشباك من ركلة حرة مباشرة في أول مشاركة مونديالية لبلاده.

 

ووفقاً لإحصاءات "أوبتا"، أصبح الرأس الأخضر أول منتخب يسجل هدفه الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم من ركلة حرة مباشرة منذ عام 1966، في رقم استثنائي يعكس خصوصية الإنجاز، خاصة أن التسديدة كانت الثانية فقط على المرمى للمنتخب خلال البطولة حتى الآن، وبهذا التعادل، واصل المنتخبان صراعهما على حجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل، في مجموعة تشهد منافسة قوية مع اقتراب مرحلة الحسم.

 

 

 

 

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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