وزارة التعليم : دخول طلاب الثانوية العامة اللجان يبدأ من 8:15 صباحا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 11:18 صباحاً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حرصها على وقت الطلاب فى امتحانات الثانوية العامة وأيضا وقت الامتحان المخصص للإجابة عن الأسئلة، موضحة أن هناك بعض الشكاوى من تأخر دخول الطلاب أثناء امتحان مادة الدين والوطنية الذى عقد الأحد 21 يونيو الجارى، ومن ثم فإنه تم توجيه رؤساء اللجان ببدء إجراءات تفتيش الطلاب اعتبارًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا.

عقد امتحانات الثانوية العامة فى 613 مجمعًا امتحانيًا

وتُعقد الامتحانات هذا العام داخل 613 مجمعًا امتحانيًا تضم 2032 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق الانضباط وحسن تنظيم أعمال الامتحانات.

وجدير بالذكر، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 921 ألفًا و709 طلاب وطالبات بالنظامين الجديد والقديم، منهم 3403 طلاب بالنظام القديم، و918 ألفًا و306 طلاب بالنظام الجديد، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات على مستوى الجمهورية.