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حسام حسن : أشكر الرئيس السيسى لدعمه منتخب مصر.. وتهنئته لها مفعول السحر

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حسام حسن : أشكر الرئيس السيسى لدعمه منتخب مصر.. وتهنئته لها مفعول السحر

حسام حسن : أشكر الرئيس السيسى لدعمه منتخب مصر.. وتهنئته لها مفعول السحر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 11:18 صباحاً - أعرب حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن خالص شكره وامتنانه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، عقب التهنئة التي وجهها لمنتخب مصر لكرة القدم بعد الفوز التاريخي علي نيوزيلندا في كأس العالم 2026.

 

وأكد حسام حسن أن هذه التهنئة تعكس الاهتمام الكبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة المصرية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، والتي شهدت تطورا ملموسا وغير مسبوق في عهد سيادته.

 

التهنئة وسام على صدورنا

وشدد حسام حسن على أن هذه التهنئة وسام على صدره وكل أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، وأنه سيكون لها أبلغ الأثر فى بذل المزيد من الجهد والعرق لإسعاد الجماهير المصرية ورفع اسم مصر عاليا فى كل المحافل الدولية.


 

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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