حسام حسن : أشكر الرئيس السيسى لدعمه منتخب مصر.. وتهنئته لها مفعول السحر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 11:18 صباحاً - أعرب حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن خالص شكره وامتنانه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، عقب التهنئة التي وجهها لمنتخب مصر لكرة القدم بعد الفوز التاريخي علي نيوزيلندا في كأس العالم 2026.

وأكد حسام حسن أن هذه التهنئة تعكس الاهتمام الكبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة المصرية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، والتي شهدت تطورا ملموسا وغير مسبوق في عهد سيادته.