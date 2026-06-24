وزارة العمل تطرح 210 وظائف بالقاهرة الجديدة برواتب تصل إلى 9700 جنيه.. تعرف على التخصصات وشروط التقديم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 10:24 صباحاً - أعلنت وزارة العمل عن توفير 210 فرص عمل بإحدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث في القاهرة الجديدة، ضمن نشرة التوظيف الدورية، برواتب تتراوح بين 7000 و9700 جنيه شهريًا.

وتضمنت الوظائف المطلوبة 40 فرصة لوظيفة ويتر برواتب من 7000 إلى 8500 جنيه، و20 فرصة لوظيفة كابتن برواتب تتراوح بين 8000 و9350 جنيهًا، إلى جانب 150 فرصة في تخصصات الشيف المختلفة، تشمل مساعد شيف وشيف خباز وشيف جزار وشيف سخن وشيف تجهيزات وشيف جارد مانجيه وحلواني غربي وشيف مشويات، برواتب تبدأ من 8000 جنيه وتصل إلى 9700 جنيه.

واشترطت الوزارة أن يتراوح عمر المتقدمين بين 18 و45 عامًا، مع الحصول على مؤهل متوسط أو عالٍ، فيما يشترط المؤهل العالي لوظيفة الكابتن، إضافة إلى توافر خبرة عملية تتراوح بين سنة و15 عامًا وفقًا لطبيعة كل وظيفة.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى التواصل عبر الرقمين 01288536518 و01212095359 لتحديد مواعيد المقابلات واستكمال إجراءات التوظيف.