إبراهيم حسن: منتخب مصر يغادر إلى سياتل استعدادًا لمواجهة إيران في كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 12:30 مساءً -

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن بعثة المنتخب ستغادر اليوم الأربعاء إلى مدينة سياتل الأمريكية، استعدادًا لمواجهة منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وأوضح حسن أن السفر سيكون في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت مدينة سبوكين، مقر إقامة المنتخب الحالي، الموافق الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر طائرة خاصة خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وأشار مدير المنتخب إلى أن الفراعنة سيخوضون مرانهم الرئيسي في مدينة سياتل مساء يوم 24 يونيو في تمام الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، الموافق السادسة صباح يوم 25 يونيو بتوقيت القاهرة، ضمن البرنامج التحضيري للمواجهة المرتقبة أمام إيران.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء متصدرًا ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، بعدما استهل مشواره بالتعادل 1-1 أمام بلجيكا في الجولة الأولى، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية، ليعزز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.