منتخب مصر يواصل استعداداته في سبوكين قبل مواجهة إيران الحاسمة بكأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 12:30 مساءً - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، تدريباته على ملاعب جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين، ضمن استعداداته لمواجهة إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وشهد المران مشاركة 24 لاعبًا، فيما خضع حمدي فتحي لبرنامج تأهيلي بعد معاناته من آلام في العضلة الخلفية، بينما واصل حسام عبد المجيد برنامجه العلاجي وأجرى فحوصات طبية تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، للاطمئنان على حالته.

وحضر الحصة التدريبية هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، إلى جانب خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة مصطفى أبو زهرة، ومحمد أبو حسين، وطارق أبو العينين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر وإيران في تمام الثامنة مساء يوم 26 يونيو بتوقيت سياتل، الموافق السادسة صباح يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة. ويدخل المنتخب المصري اللقاء متصدرًا المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا برصيد نقطتين لكل منهما، فيما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.



























