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رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة: مبادرة “دوّي” بدعم السيدة انتصار السيسي تمكّن الأطفال وتعزز بناء قدراتهم

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رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة: مبادرة “دوّي” بدعم السيدة انتصار السيسي تمكّن الأطفال وتعزز بناء قدراتهم

رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة: مبادرة “دوّي” بدعم السيدة انتصار السيسي تمكّن الأطفال وتعزز بناء قدراتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 12:30 مساءً - أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يواصل تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الهادفة إلى حماية الأطفال ورفع وعيهم وتمكينهم، مشيدة بالدعم الكبير الذي تقدمه السيدة انتصار السيسي لملف الطفولة في مصر.

 

وأضافت السنباطي، خلال مشاركتها في الندوة التثقيفية التي نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة منذ قليل بعنوان “جهود وزارة الداخلية في دعم حقوق الطفل” تحت شعار “طفولة آمنة في وطن آمن”، أن مبادرة “دوّي” التي تتبناها السيدة انتصار السيسي تمثل واحدة من أبرز المبادرات الداعمة للأطفال والفتيات، وتهدف إلى بناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية المختلفة وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في مصر.

 

وأشارت إلى أن المجلس يعمل على تنفيذ مبادرات متعددة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، من بينها مبادرة “وعي” التي تستهدف تعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا والإنترنت، وحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالعالم الرقمي.

 

وأكدت أن الشراكة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الداخلية تعد نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي في حماية الأطفال، سواء من خلال خط نجدة الطفل 16000 أو عبر جهود إنفاذ القانون في مواجهة جرائم الاتجار بالأطفال والاستغلال.

 

ولفتت إلى أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بملف السلامة الرقمية للأطفال، ويعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تطوير التشريعات والضوابط اللازمة لحمايتهم من مخاطر الإنترنت، إلى جانب دعم آليات الرصد والاستجابة وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن أي انتهاكات أو مخاطر قد يتعرض لها الأطفال.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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