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انطلاق ندوة تثقيفية بأكاديمية الشرطة حول جهود وزارة الداخلية في دعم حقوق الطفل

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انطلاق ندوة تثقيفية بأكاديمية الشرطة حول جهود وزارة الداخلية في دعم حقوق الطفل

انطلاق ندوة تثقيفية بأكاديمية الشرطة حول جهود وزارة الداخلية في دعم حقوق الطفل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 12:30 مساءً - انطلقت فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة تحت عنوان “جهود وزارة الداخلية في دعم حقوق الطفل”، وذلك تحت شعار “طفولة آمنة في وطن آمن”، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بحقوق الطفل.

 

واستهلت الندوة بكلمة ألقتها اللواء منال عاطف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، استعرضت خلالها المبادرات والجهود التي يقدمها القطاع لدعم الأطفال نفسيًا وماديًا، من خلال توفير متطلباتهم خاصة خلال فترة الدراسة، والاهتمام بالرعاية الصحية لهم عبر مستشفيات الشرطة، فضلاً عن تنظيم فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تستهدف حماية الأطفال وتنمية وعيهم وتعزيز قدراتهم.

 

وأكدت أن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا خاصًا بأبناء نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال توفير حضانات لحديثي الولادة وحضانات تعليمية تضمن الرعاية الشاملة للأطفال.

 

وتضمنت الندوة جلسة نقاشية حول حقوق الطفل في الدستور والقانون، وأوجه الدعم والرعاية المقدمة من وزارة الداخلية والجهات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الطفل، حيث تحدثت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن جهود المجلس في حماية الطفل وتعزيز حقوقه.

 

كما استعرضت القاضية سالي الصعيدي، مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أوجه الحماية القضائية المقدمة للأطفال المجني عليهم والشهود والمعرضين للخطر.

 

وتناول اللواء الدكتور ياسر حلمي، وكيل الإدارة العامة للشؤون القانونية للبحوث بقطاع الشؤون القانونية، تعريف الطفل وحقوقه الأساسية في الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية.

 

من جانبها، استعرضت ناتاليا إيليا ويندر روسي، رئيس مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في مصر، دور المنظمة في تعزيز حقوق الطفل وأوجه التعاون مع وزارة الداخلية المصرية في هذا المجال.

 

واختُتمت الجلسات بكلمة للواء منال عاطف حول جهود وزارة الداخلية في حماية حقوق الطفل والتصدي للجرائم المرتكبة ضده، بما يعزز مناخ الحماية والرعاية للأطفال في المجتمع المصري.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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