محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم.. وإتاحتها إلكترونيًا برقم الجلوس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 11:18 صباحاً - تستعد محافظة القليوبية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026، حيث من المقرر أن يعتمد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، النتيجة رسميًا خلال مؤتمر صحفي يعقد في الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات شارفت على الانتهاء، مشيرة إلى زيادة أعداد المصححين هذا العام بهدف سرعة إنجاز الأعمال مع الحفاظ على الدقة الكاملة في مراجعة أوراق الإجابة وضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية للنتائج جاءت مطمئنة.

وشارك في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية هذا العام 120 ألفًا و426 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات داخل 440 لجنة امتحانية أساسية موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

وشددت المديرية على أن النتيجة لن يتم إعلانها إلا بعد الانتهاء من جميع أعمال المراجعة النهائية واعتمادها رسميًا، لضمان دقة البيانات والدرجات قبل إتاحتها للطلاب وأولياء الأمور.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمحافظة القليوبية، باستخدام رقم الجلوس، حيث تظهر درجات جميع المواد والمجموع الكلي للطالب.

خطوات الاستعلام عن النتيجة:

الدخول على موقع نتائج محافظة القليوبية.

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية.

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على زر الاستعلام.

عرض النتيجة التفصيلية والمجموع الكلي.

وتحظى نتيجة الشهادة الإعدادية باهتمام واسع من الأسر والطلاب، باعتبارها مرحلة مفصلية في تحديد مسار التعليم الثانوي العام أو الفني خلال السنوات المقبلة.