مدرب إيران يرفع درجة التحذير قبل مواجهة مصر: التعادل مع بلجيكا لا يكفي ودرس قطر ما زال حاضرًا

مدرب إيران يرفع درجة التحذير قبل مواجهة مصر: التعادل مع بلجيكا لا يكفي ودرس قطر ما زال حاضرًا

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم.. وإتاحتها إلكترونيًا برقم الجلوس

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم.. وإتاحتها إلكترونيًا برقم الجلوس

81 ألف طالب بالقسم العلمي يؤدون امتحان الأحياء بالثانوية الأزهرية.. واستمرار الاختبارات حتى 8 يوليو

81 ألف طالب بالقسم العلمي يؤدون امتحان الأحياء بالثانوية الأزهرية.. واستمرار الاختبارات حتى 8 يوليو

وزارة العمل تطرح 210 وظائف بالقاهرة الجديدة برواتب تصل إلى 9700 جنيه.. تعرف على التخصصات وشروط التقديم

وزارة العمل تطرح 210 وظائف بالقاهرة الجديدة برواتب تصل إلى 9700 جنيه.. تعرف على التخصصات وشروط التقديم

أخبار اليمن : فوز كرواتي صعب على بنما في المونديال

أخبار اليمن : فوز كرواتي صعب على بنما في المونديال

أبراج الأربعاء 24 يونيو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

أبراج الأربعاء 24 يونيو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

إنجلترا تفشل في اختراق حصون غانا

إنجلترا تفشل في اختراق حصون غانا

دينا الوديدي تلجأ للقضاء بسبب الشائعات المنتشرة حولها

دينا الوديدي تلجأ للقضاء بسبب الشائعات المنتشرة حولها

إصابة لاعب الكرة أحمد حسام ميدو بجلطة في المخ حرصت قناة النهار المصرية على توجيه رسالة دعم ومساندة إلى الإعلامي ولاعب منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو بعد ت إقرأ المزيد

إصابة لاعب الكرة أحمد حسام ميدو بجلطة في المخ حرصت قناة النهار المصرية على توجيه رسالة دعم ومساندة إلى الإعلامي ولاعب منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو بعد ت إقرأ المزيد

من هو صاحب عبارة "يا مصر بتعمليها إزاي"؟ منة القيعي توضح بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية وتصدرها المشهد خلال منافسات كأس العالم 2026 المقامة في أميركا الشمالية ك إقرأ المزيد

من هو صاحب عبارة "يا مصر بتعمليها إزاي"؟ منة القيعي توضح بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية وتصدرها المشهد خلال منافسات كأس العالم 2026 المقامة في أميركا الشمالية ك إقرأ المزيد

الرئيسية أخبار مصرية

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم.. وإتاحتها إلكترونيًا برقم الجلوس

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم.. وإتاحتها إلكترونيًا برقم الجلوس

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم.. وإتاحتها إلكترونيًا برقم الجلوس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 11:18 صباحاً - تستعد محافظة القليوبية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026، حيث من المقرر أن يعتمد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، النتيجة رسميًا خلال مؤتمر صحفي يعقد في الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

 

وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات شارفت على الانتهاء، مشيرة إلى زيادة أعداد المصححين هذا العام بهدف سرعة إنجاز الأعمال مع الحفاظ على الدقة الكاملة في مراجعة أوراق الإجابة وضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية للنتائج جاءت مطمئنة.

 

وشارك في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية هذا العام 120 ألفًا و426 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات داخل 440 لجنة امتحانية أساسية موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

 

وشددت المديرية على أن النتيجة لن يتم إعلانها إلا بعد الانتهاء من جميع أعمال المراجعة النهائية واعتمادها رسميًا، لضمان دقة البيانات والدرجات قبل إتاحتها للطلاب وأولياء الأمور.

 

ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمحافظة القليوبية، باستخدام رقم الجلوس، حيث تظهر درجات جميع المواد والمجموع الكلي للطالب.

 

خطوات الاستعلام عن النتيجة:

 

الدخول على موقع نتائج محافظة القليوبية.

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية.

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على زر الاستعلام.

عرض النتيجة التفصيلية والمجموع الكلي.

 

وتحظى نتيجة الشهادة الإعدادية باهتمام واسع من الأسر والطلاب، باعتبارها مرحلة مفصلية في تحديد مسار التعليم الثانوي العام أو الفني خلال السنوات المقبلة.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق