81 ألف طالب بالقسم العلمي يؤدون امتحان الأحياء بالثانوية الأزهرية.. واستمرار الاختبارات حتى 8 يوليو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 10:24 صباحاً - انتظمت صباح اليوم أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الأحياء داخل اللجان المخصصة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات تنظيمية ورقابية مكثفة لضمان سير الامتحانات بانضباط وانتظام، على أن تستمر اللجنة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة موزعين على 581 لجنة امتحانية بمختلف المحافظات، بينهم 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، فيما يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة.

وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى 8 يوليو المقبل، بينما تنتهي امتحانات القسم الأدبي في 9 يوليو، في حين يبلغ عدد الطلاب من ذوي الهمم المتقدمين للامتحانات 246 طالبًا وطالبة، منهم 167 من البنين و79 من الفتيات.

وعلى مستوى الاستعدادات، خصص قطاع المعاهد الأزهرية 581 لجنة رئيسية و10 آلاف و230 لجنة فرعية، كما تم انتداب 22 ألفًا و660 عضوًا من رؤساء اللجان والمراقبين والعاملين بأعمال النظام والمراقبة لتأمين سير الامتحانات.

وتُعقد الاختبارات هذا العام بنظام "البوكليت" الذي يدمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة واحدة، بهدف تعزيز الانضباط وتقليل فرص الغش، مع مراعاة تنوع مستويات الأسئلة لتناسب الفروق الفردية بين الطلاب.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للامتحانات، وفي مقدمتها حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات الإلكترونية وأي وسائل اتصال حديثة داخل اللجان، إلى جانب ضرورة استخدام القلم الأزرق في الإجابة، ومراجعة كراسة البوكليت والتأكد من اكتمال صفحاتها قبل بدء الامتحان.

كما أكد القطاع عدم السماح بمغادرة اللجنة قبل مرور نصف الزمن المخصص للمادة، وحظر تدوين أي بيانات أو علامات داخل كراسة الإجابة قد تكشف شخصية الطالب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة للتعليمات أو قواعد الامتحانات.