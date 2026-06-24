مدرب إيران يرفع درجة التحذير قبل مواجهة مصر: التعادل مع بلجيكا لا يكفي ودرس قطر ما زال حاضرًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 11:18 صباحاً - رفع أمير قلعة نويي، المدير الفني لمنتخب إيران، حالة الاستعداد داخل معسكر فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على التركيز الكامل وعدم الانشغال بنتائج الجولتين السابقتين.

وتأتي المباراة المقرر إقامتها فجر السبت على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، في ظل صراع قوي على بطاقات التأهل للدور التالي، حيث يدخل المنتخب الإيراني اللقاء برصيد نقطتين من تعادلين أمام نيوزيلندا وبلجيكا، بينما يتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط.

وأكد المدرب الإيراني أن لاعبيه قدموا مستويات قوية خلال المباراتين الماضيتين، خاصة أمام بلجيكا، مشيرًا إلى أن التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي كانا من أبرز عوامل الخروج بنقطة مهمة أمام أحد أقوى منتخبات المجموعة.

وأوضح قلعة نويي أن الجهاز الفني اعتمد خلال مواجهة بلجيكا على تعديلات تكتيكية عدة، من بينها التحول إلى طريقة لعب 5-4-1 في بعض الفترات، بهدف إغلاق المساحات والحد من خطورة المنافس، وهو ما ساهم في الحفاظ على نظافة الشباك.

وأشاد المدير الفني بأداء الحارس علي رضا بيرانفاند، معتبرًا أنه لعب دورًا مؤثرًا في تحقيق التعادل بفضل تدخلاته الحاسمة في اللحظات الصعبة من المباراة.

وحذر المدرب لاعبيه من تكرار أخطاء سابقة شهدتها مشاركات المنتخب الإيراني في البطولات الكبرى، مستشهدًا بخسارة الفريق أمام قطر في نصف نهائي كأس آسيا 2023، رغم دخوله المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على اليابان في الدور ربع النهائي.

وقال قلعة نويي إن المنتخب الإيراني مطالب بالتعامل مع مواجهة مصر باعتبارها مباراة مستقلة تحتاج إلى أعلى درجات التركيز والانضباط، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص التأهل إلى الدور المقبل من المونديال.

ويترقب المنتخبان مواجهة حاسمة قد تحدد بشكل كبير شكل المنافسة في المجموعة السابعة، في ظل تقارب النقاط بين المنتخبات قبل الجولة الأخيرة.