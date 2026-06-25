الرئيس السيسي يؤكد للمفوض السامي لشؤون اللاجئين: مصر تستضيف أكثر من 10.5 مليون أجنبي وتدعو إلى تقاسم الأعباء دوليًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 11:18 صباحاً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهم صالح، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من مسؤولي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمفوض السامي، مهنئًا إياه بتوليه مهام منصبه، مؤكدًا اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع المفوضية في توفير الحماية الدولية للاجئين وملتمسي اللجوء، وإدارة ملف اللجوء وفقًا للقانون الوطني، مع استمرار التنسيق بما يعزز مبادئ التضامن الدولي ودعم اللاجئين.

واستعرض الرئيس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في استضافة أكثر من 10.5 مليون أجنبي ومهاجر ولاجئ من جنسيات مختلفة، مؤكدًا حرص الدولة على توفير الخدمات الأساسية لهم في حدود إمكاناتها، مع الالتزام بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن مصر لم توظف يومًا قضية اللاجئين لتحقيق أهداف سياسية، داعيًا إلى تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات، وزيادة الدعم الدولي الموجه للدول المستضيفة، إلى جانب دعم المنظومة الوطنية الجديدة الخاصة بإدارة شؤون اللجوء.

وأكد الرئيس أهمية تبني رؤية شاملة لمعالجة أسباب اللجوء والنزوح، من خلال التعامل مع جذور الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الأمن والاستقرار في دول المنشأ.

من جانبه، أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجهود التي تبذلها مصر في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين، مؤكدًا أهمية تعزيز الدعم الدولي بما يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية، ومثمنًا دور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي.

كما رحب المسؤول الأممي بالخطوات التي اتخذتها الدولة لتدشين منظومة اللجوء الوطنية الجديدة، وفي مقدمتها إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، مؤكدًا استعداد المفوضية لتقديم الدعم الفني والتعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات العالمية المتزايدة المرتبطة بقضايا اللجوء والنزوح.