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تعرف علي القناة الناقلة لمباراة مصر وإيران فى الجولة الأخيرة بمجموعات كأس العالم

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تعرف علي القناة الناقلة لمباراة مصر وإيران فى الجولة الأخيرة بمجموعات كأس العالم

تعرف علي القناة الناقلة لمباراة مصر وإيران فى الجولة الأخيرة بمجموعات كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 01:24 مساءً - تترقب الجماهير المصرية المباراة المرتقبة لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت القيادة الفنية لحسام حسن، ونظيره إيران، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026، والتي تعد حاسمة في حسابات التأهل لدور الـ 32.

موعد مباراة مصر المقبلة أمام إيران

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة إيران فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والتي تجمع المنتخبين فى السادسة صباح السبت المقبل، على استاد لومن فيلد في مدينة سياتل الأمريكية.

 

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران

يمكن مشاهدة مباراة مصر ضد إيران عبر شبكة بين سبورتس، والتي أعلنت امتلاكها حقوق النقل التليفزيوني لمباريات كأس العالم 2026.

 

مصر تحقق أول فوز فى كأس العالم

حقق منتخب مصر انتصاراً تاريخياً هو الأول له فى تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعد فوزه المثيرة على نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وأقيمت المباراة على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، بالجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك.

 

بلجيكا تتعادل مع إيران

على الجانب الآخر، وفى ذات المجموعة، تعادل منتخب بلجيكا سلبياً مع إيران، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لتكون النتيجة في صالح الفراعنة الذين اقتربوا بنسبة كبيرة من حسم التأهل لدور الـ32.

 

منتخب مصر يتصدر مجموعته

واعتلى منتخب مصر صدارة المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 برصيد 4 نقاط، عقب تحقيقه فوزاً تاريخياً على نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مستفيداً من تعادله في الجولة الأولى أمام بلجيكا، ومستغلاً التعادل السلبي بين بلجيكا وإيران.

 

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالى:

1 ) منتخب مصر ..4 نقاط.

2 ) منتخب إيران .. نقطتين.

3 ) منتخب بلجيكا ..نقطتين.

4 ) منتخب نيوزيلندا ..نقطة واحدة.

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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