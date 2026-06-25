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منظومة التأمين الصحي الشامل تعيد رسم خريطة الرعاية الصحية بالاستدامة المالية والتحول الرقمي والشراكة مع القطاع الخاص

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منظومة التأمين الصحي الشامل تعيد رسم خريطة الرعاية الصحية بالاستدامة المالية والتحول الرقمي والشراكة مع القطاع الخاص

منظومة التأمين الصحي الشامل تعيد رسم خريطة الرعاية الصحية بالاستدامة المالية والتحول الرقمي والشراكة مع القطاع الخاص

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 11:18 صباحاً - أكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المنظومة تبني نموذجاً متكاملاً لإعادة تنظيم سوق الرعاية الصحية في مصر، مستندة إلى أسس مالية مستدامة تضمن استمرار سداد مستحقات مقدمي الخدمات وتوفير الأدوية والخدمات الأساسية حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية.

وأوضح أن الاستدامة المالية تشكل ركيزة أساسية للحفاظ على كفاءة المنظومة، وهو ما يتم العمل عليه عبر تنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المساهمين، وتطوير نظم إدارة المخاطر والتحليل الاكتواري لضمان الاستقرار المالي طويل الأجل.

وأضاف صادق، في تصريحات صحفية، أن تطبيق آليات الشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية يعد من أهم الأدوات لتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الصحيحة وتحفيز الكفاءة، مؤكداً أنه يتم ربط التمويل بمؤشرات الأداء ونتائج الرعاية الصحية لضمان تحقيق أفضل قيمة صحية للمواطنين. وأشار إلى أن المنظومة نجحت في تعزيز جاذبية القطاع الصحي للاستثمار من خلال تنظيم الطلب، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في التعاقدات، مما يوفر بيئة مستقرة ومحفزة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات طبية وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد.

وفي سياق متصل، شدد المدير التنفيذي على أن التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية يمثلان المحرك الرئيسي لرفع كفاءة التشغيل ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات داخل الهيئة. وكشف صادق عن أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً تدريجياً في المحافظات المستهدفة، وفي مقدمتها الاستعداد لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، مؤكداً أن بناء نظام صحي مستدام وقادر على مواجهة التحديات يتطلب تكامل الجهود بين التمويل الذكي، والرقمنة، والشراكة مع القطاع الخاص لحماية المواطنين مالياً وصحياً.

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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