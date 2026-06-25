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الأرصاد: طقس حار ورطب اليوم وشبورة صباحية.. والقاهرة تسجل 35 درجة

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الأرصاد: طقس حار ورطب اليوم وشبورة صباحية.. والقاهرة تسجل 35 درجة

الأرصاد: طقس حار ورطب اليوم وشبورة صباحية.. والقاهرة تسجل 35 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 10:24 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الخميس 25 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، إلى جانب تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على عدد من الطرق.

 

وأوضحت الهيئة أن الطقس يكون معتدلًا ورطبًا في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين يكون الطقس ليلًا معتدلًا ورطبًا على معظم الأنحاء، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

 

وأضافت أن ارتفاع نسب الرطوبة يرفع الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين فوق المعدلات المسجلة في الظل، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على أغلب المناطق.

 

كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية بين الرابعة والثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا وتتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

 

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على أجزاء من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على مناطق متفرقة.

 

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، تسجل القاهرة الكبرى 35 درجة للعظمى و24 للصغرى، والإسكندرية 31 للعظمى و21 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و21 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و24 للصغرى، وقنا 41 للعظمى و25 للصغرى، فيما تسجل أسوان 40 درجة للعظمى و26 للصغرى.

 

وتبلغ درجات الحرارة المحسوسة 36 درجة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، و32 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و33 درجة على السواحل الشمالية الشرقية، و38 درجة بشمال الصعيد، و42 درجة بجنوب الصعيد.

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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